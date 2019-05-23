كتل هوائية حارة وجافّة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تبلغ ذروتها غدا

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن كتل هوائية حارة وجافّة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تبلغ ذروتها يوم الجمعة وتنحسر يوم السبت، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) كما تنخفض نسبة الرطوبة.
كما توقعت أن يكون طقس يوم الجمعة غائما جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر وتبدأ الحرارة بالإنخفاض وترتفع نسبة الرطوبة. أما طقس يوم السبت، فقليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.
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