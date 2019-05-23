ايهاب حمادة: حل الازمات المالية يأتي من بوابة محاربة الفساد والهدر

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​ "أن ما نطمئن إليه هو إجماع اللبنانيين على أن يكون هناك حل للأزمات المالية والاقتصادية في لبنان، وأن هذا الحل يأتي من بوابة ​محاربة الفساد​ ومن بوابة الإصلاحات الهيكلية ومن بوابات تسكير منافذ الهدر الحاصل في كل تفصيل من تفصيلات لبنان".

أضاف خلال رعايته حفل الافطار الذي نظمته مؤسسة الشهيد لعوائل الشهداء في ​الهرمل​، "بهذه الطريقة يمكن أن نصل إلى بر الأمان ويمكن لبلدنا أن يعيد نهوضه من جديد على المستويين الاقتصادي والمالي". ودعا إلى "تضامن كل اللبنانيين، ولأن يأخذ الجميع الموضوع من جانب المسؤولية والحكمة، والنظر إلى مستقبل لبنان، وإلى ضرورة أن نحمي هذا الوطن، من خلال بعض السلوكيات المالية والاقتصادية والاصلاحية، التي لا بد منها، ليكون وطننا وإنساننا عزيزا بكل ما للكلمة من معنى".