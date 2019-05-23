اعتصام للاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة امام السراي الحكومي بالنبطية

نظم الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة وجمعيتي "تمكين للعيش باستقلالية"، وجمعية المنى التخصصية "عيون" البراءة اعتصاما مع طلاب وطالبات ​المدارس​ التي تتبع للجمعيتين امام ​السراي الحكومي​ في ​النبطية​ استنكارا على تقليص ميزانية ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ في ​الموازنة​.

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