محمد باقري: أصابعنا على الزناد ومستعدون لتدمير كل معتد وطامع

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ​اللواء​ ​محمد باقري​ أن "أصابعنا على الزناد ومستعدون بكل حزم لتدمير كل معتد وطامع"، مشيراً إلى أن "أصابعنا على الزناد ومستعدون بكل حزم لتدمیر كل معتد وطامع"، مضیفا: "ان الظروف الجدیدة لمواجهة النظام الاميركي المستبد، تدعو جمیع الإیرانیین الى الجهاد والیقظة والتحلي بالمزید من القوة".

ولفت إلى أنه "على الاعداء ان یدركوا أن ​القوات المسلحة​ الشجاعة والقویة تقف في طلیعة المواجهة المقدسة والتاریخیة، ولن تغفل للحظة عن مكر العدو، خاصة أدارة ​اميركا​ البغیضة ورئیسها الواهم والمتهور".