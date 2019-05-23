محمد باقري: أصابعنا على الزناد ومستعدون لتدمير كل معتد وطامع

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أن "أصابعنا على الزناد ومستعدون بكل حزم لتدمير كل معتد وطامع"، مشيراً إلى أن "أصابعنا على الزناد ومستعدون بكل حزم لتدمیر كل معتد وطامع"، مضیفا: "ان الظروف الجدیدة لمواجهة النظام الاميركي المستبد، تدعو جمیع الإیرانیین الى الجهاد والیقظة والتحلي بالمزید من القوة".
ولفت إلى أنه "على الاعداء ان یدركوا أن القوات المسلحة الشجاعة والقویة تقف في طلیعة المواجهة المقدسة والتاریخیة، ولن تغفل للحظة عن مكر العدو، خاصة أدارة اميركا البغیضة ورئیسها الواهم والمتهور".
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