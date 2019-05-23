الجيش الباكستاني يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي

أعلن المتحدث باسم الجيش ال​باكستان​ي الجنرال آصف غفور عن "نجاحه في إطلاق ​صاروخ باليستي​ "أرض-أرض" قادر على حمل رأس نووي، في إطار تعزيز قدرات البلاد الدفاعية"، مشيراً إلى أنه "تم إجراء تجربة ناجحة على صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي أو رأس حربي عادي وإصابة هدفه على بعد 1500 كيلومتر".

وأوضح المتحدث أن ه"ذا الصاروخ يلبي أهداف باكستان الاستراتيجية في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".