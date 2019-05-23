ضغط سير في محلة الحازمية قرب سبينس بسبب حفريات لشركة كهرباء لبنان

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن شركة كهرباء لبنان باشرت بأعمال حفر الطريق في محلة الحازمية قرب سبينس بسبب عطل طارئ مما ادى الى ضغط سير في المحلة.
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