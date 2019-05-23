ضغط سير في محلة الحازمية قرب سبينس بسبب حفريات لشركة كهرباء لبنان

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن شركة ​كهرباء لبنان​ باشرت بأعمال حفر الطريق في محلة ​الحازمية​ قرب سبينس بسبب عطل طارئ مما ادى الى ضغط سير في المحلة.

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