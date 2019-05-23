سفارة اميركا ببغداد: اعفاء العراق من الحظر ويمكنه شراء الطاقة من إيران

أكد القائم بأعمال ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ جوي هود أن "​الولايات المتحدة​ أعفت ​العراق​ من الحظر على ​إيران​ ويمكنه شراء الطاقة منها"، موضحاً أن "ما يهم ​أميركا​ عدم تأثر ​الاقتصاد​ العراقي بأية أزمة وتشجيع الآخرين على الاستثمار في العراق ودعم مؤسساته بكافة المجالات".

وأشار إلى أن "تبادل وجهات النظر بظل حالة الاحتقان الموجودة في المنطقة أمر مهم وليس لديه علم بوجود وساطة عراقية ويمكن ل​واشنطن​ التواصل المباشر مع الجانب الإيراني".