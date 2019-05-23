أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد جوي هود أن "الولايات المتحدة أعفت العراق من الحظر على إيران ويمكنه شراء الطاقة منها"، موضحاً أن "ما يهم أميركا عدم تأثر الاقتصاد العراقي بأية أزمة وتشجيع الآخرين على الاستثمار في العراق ودعم مؤسساته بكافة المجالات".
وأشار إلى أن "تبادل وجهات النظر بظل حالة الاحتقان الموجودة في المنطقة أمر مهم وليس لديه علم بوجود وساطة عراقية ويمكن لواشنطن التواصل المباشر مع الجانب الإيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة اميركا ببغداد: اعفاء العراق من الحظر ويمكنه شراء الطاقة من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.