يونكر: السياسيون اليمينيون في أوروبا قوميون حمقى

وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر، السياسيين اليمينيين في أوروبا بـ"القوميين الحمقى وعبارة عن أغبياء يمتهنون الشعبوية"، مشيراً إلى أن "السياسيين اليمينيين يكنون الكره للقادمين من بعيد للأجانب"، معربًا عن "تضامنه مع من ساقتهم التطورات السلبية في بلادهم إلى أوروبا".
ولفت إلى أن "التركيز على التطورات السلبية يبقى أسهل من التركيز على التطورات الإيجابية، وهذا ما يقوي تنامي اليمين المتطرف في أوروبا".
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