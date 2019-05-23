"Squared Direct" تنظم ورشة أعمال للمبتدئين في أنشطة التداول في الأسهم والعملات الأجنبية

نظمت "​Squared Direct​" ورشة أعمال للمبتدئين في أنشطة التداول في الأسهم والعملات الأجنبية، تحت عنوان "الاستراتيجية الناجحة في تداول الأسهم والعملات" في فندق الهيلتون، ​وسط بيروت​، حيث تولى كل من خبيريّ التداول روني نعمة وأسادور خابايان تقديم الشروحات.

أما هدف ورشة العمل فهو تقديم شروحات مفصلة حول قواعد التداول وأدواته وأساليبه على نحو سهل ومبسط لكي يتسنى للمبتدئين تعلم هذه التقنيات ودخول هذا الميدان وتحقيق الأرباح على نحو مضمون بلا مخاطر. وتستهدف بشكل أساسي طلاب الجامعات والمتخريجن الجدد والباحثين عن فرص عمل وأصحاب المهة الحرة المهتمين في توظيف ودائعهم المالية، لتعلم أصول ومخاطر الأسواق المالية وتحقيق مردود سريع وكبير اذا تمكنوا من تحصيل هذه التقنية، عبر خلق فرص عمل حر من دون الارتباط بأي شركات من خلال التداول عبر المنصات الالكترونية لتحقيق مردود شهري أو سنوي من خلال الاستثمار في الأسواق المالية.

وتضمنت الورشة: مقدمة حول طبيعة التداول وقواعده الأساسية خصوصاً وأنّ تحقيق المكاسب لا يتم بلمح البصر أو بواسطة عصا سحرية، وأن هناك قواعد علمية يجب اتباعها لا معادلات سحرية، وتبيّن أن 20% فقط من جيل هذه الألفية منخرط في هذا المضمار، اذ أنّ 80% ممن هم بين 18 و34 عاماً لم يسبق لهم أن أجروا عمليات تداولية في الأسهم أو في العملات، إن بسبب محدودية رأسمال أو بسبب محدودية معرفتهم في هذا المجال.

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كما تضمنت تعريفاً بالأسواق المالية العالمية، أسواق الأسهم والسندات، البورصات والمنصات الالكترونية، كيف يتمّ التسعير، ساعات التداول، دور المتخصصين والوسطاء الماليين، تعريف السيولة، وتمّ شرح أبرز الأدوات التقنية لمعرفة التوقعات التي يتم على أساس التداول، كالمتحركات المتوسطة التي تعتبر الأشهر والأكثر استخداماً على نطاق عالمي.

كما تمّ استعراض أبرز قواعد التداولية للانطلاق على نحو صغير ومن ثم تحقيق النمو تدريجيا، كيفية اختيار الأسهم والعملات للتداول، ما هي أفضل استراتيجيات التداول للمبتدئين وأين تمكن الأسرار، كيفية زيادة الأرباح مع تقليل المخاطر، أهمية تقبل الخسارة والتداول على نحو منطقي بعيداً عن المشاعر وردات الفعل، وأبرز الطرق البسيطة والمربحة للاستثمار كالتداول على المدى البعيد كون مخاطره أقل ولو أنّ عائداته أقل أيضاً.