النشرة: الجيش داهم فجرا بلدة بدنايل وأوقف أولاد حسن يعقوب

علمت "​النشرة​" أن بلدة ​بدنايل​ شهِدت فجر اليوم مداهمات عدة من قبل ​الجيش اللبناني​ لبعض منازل مطلقي النار اثر الاشكال الذي حصل بين النائب السابق ​حسن يعقوب​ ورئيس ​البلدية​ علي جواد سليمان.

وقد ألقي القبض على اولاد يعقوب وعلى شبّان من بلدة ​قصرنبا​ كانا يتجولان بسلاحهما في منزل يعقوب، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص من أنصار رئيس البلدية بينهم ابن شقيقته.

يُذكر ان الاشكال بين يعقوب وسليمان يعود الى خلاف على قطعة ارض يعتبر رئيس ​بلدية بدنايل​ ان يعقوب يسيطر عليها ولم يقبل القيام بتحديدها.