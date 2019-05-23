علمت "النشرة" أن بلدة بدنايل شهِدت فجر اليوم مداهمات عدة من قبل الجيش اللبناني لبعض منازل مطلقي النار اثر الاشكال الذي حصل بين النائب السابق حسن يعقوب ورئيس البلدية علي جواد سليمان.
وقد ألقي القبض على اولاد يعقوب وعلى شبّان من بلدة قصرنبا كانا يتجولان بسلاحهما في منزل يعقوب، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص من أنصار رئيس البلدية بينهم ابن شقيقته.
يُذكر ان الاشكال بين يعقوب وسليمان يعود الى خلاف على قطعة ارض يعتبر رئيس بلدية بدنايل ان يعقوب يسيطر عليها ولم يقبل القيام بتحديدها.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش داهم فجرا بلدة بدنايل وأوقف أولاد حسن يعقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.