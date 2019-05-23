أكد ​مجلس الأمن القومي الإيراني​ أنه "لن يكون هناك أي تفاوض في ظل سياسات ​واشنطن​ الراهنة"، مشيراً إلى أن "المفاوضات تبدأ عمليا حين توقف واشنطن الضغوط والتهديد وتغير سلوكها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن القومي الإيراني: لن يكون هناك أي تفاوض بظل سياسات واشنطن الراهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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