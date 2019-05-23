شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات البرلمان": نناقش موازنات دعم الشباب بالوزارات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش برامج الموازنات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة بكل الوزارات، فى اجتماع موسع الأسبوع المقبل، بحضور الأعضاء وممثلين عن الحكومة.
وأضاف "مرعى"، لـ ”الخليج 365”، أن تلك الموازنات مثل المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وحاضنات تكنولوجيا الأعمال فى الجامعات كوزارة التخطيط"، إلى جانب مناقشة إتفاقية لدعم المشروعات الصغيرة الخاصة بالمرأة المعيلة.
وأكد محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم المرأة المعيلة وتشغيلها وإتاحة فرص عمل لها.
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