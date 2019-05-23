شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: جهود كبيرة للقضاء على العشوائيات ونتمنى آلية لوقف البناء المخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عادل عامر، إن هناك جهودًا كبيرة تبذل على أرض الواقع من أجل القضاء على العشوائيات وهناك نتائج ملموسة فى هذا الصدد، مطالبًا بوضع آلية للقضاء على النمو العشوائى فى مختلف محافظات الجمهورية.



وأشار عضو مجلس النواب، أن البناء العشوائى يمثل خطورة كبيرة على المواطنين ويتسبب فى تهالك المرافق العامة، حيث إنها تكون مصممة لأعداد بعينها ومن ثمَّ يتم زيادة الأحمال عليها مما ينتج عن ذلك عدم القدرة على الاستيعاب، وهذا يعود للأعداد الكبيرة وعدم التخطيط.



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التخطيط الجيد وذلك من خلال أحوزة عمرانية ومخططات تفصيلية ورقابة على أرض الواقع لمنع النمو العشوائى، بالإضافة لتعديل قانون البناء الموحد الخاص باستخراج تراخيص البناء، لافتًا إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء سيساهم فى حل مشكلة كبرى ولكن لابد من آلية لمنع البناء المخالف مرة أخرى.