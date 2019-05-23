شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى الحركات الإسلامية: نهاية أردوغان أوشكت والمعارضة ستسيطر على إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن المعارضة التركية فرصها قوية بالفوز مرة أخرى فى انتخابات البلدية بإسطنبول رغم ديكتاتورية أردوغان وإعادته للانتخابات بعد فوز المعارضة، ولكن هناك توافق على المعارضة ورفض كامل لسياسات أردوغان القمعية التى يمارسها ضد معارضيه.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الفترة المقبلة ستشهد تركيا مزيدًا من الصراع، وستكون هى نهاية عصر أردوغان وعصر الإخوان الإرهابية هناك، لافتًا إلى أن المشهد يتغير بشكل كبير فى تركيا وهناك تراجع لشعبية أردوغان التى يوهم بها باقى الدول.