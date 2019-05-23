صحيفة دي تلجراف الهولندية: لا فائدة من إجراء استفتاء آخر على الخروج

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام - (د ب أ):

رأت صحيفة "دي تلجراف" الهولندية أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي تفوقت على نفسها.. لأنها حاولت توحيد بلد منقسم على نفسه بشأن قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي". وتابعت الصحيفة اليوم الخميس أن "أحدا لم يشيد بكلمة واحدة باقتراحها الجديد بشأن الخروج".

وقالت الصحيفة إن ماي سعت لإقناع ممثلي حزب العمال البريطاني المتذبذبين، بخطة الخروج، من خلال التلويح بإقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وإجراء استفتاء جديد على الخروج "ولكن هؤلاء يرون هذه الاقتراحات غير كافية"، وأضافت الصحيفة: "كما أن هذه الاقتراحات ينظر لها داخل حزبها المحافظ على أنها خيانة عظمى".

وخلصت الصحيفة إلى أنه "لا فائدة من التصويت على الاقتراح في غضون أسبوعين".

يشار إلى أن حزب بريكست البريطاني بقيادة نايجل فاراج، يتقدم بشكل واضح في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الأوروبية التي بدأت في بريطانيا اليوم الخميس بالفعل.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي قبل هذه الانتخابات أصلا، ولكن حيث إن البرلمان البريطاني رفض اتفاقية الخروج التي توصلت إليها رئيس الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، فقد تم تمديد المهلة المحددة للخروج إلى 31 أكتوبر المقبل.