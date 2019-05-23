الاحتلال يقلص مساحة الصيد بغزة ويعتقل 7 فلسطينيين في الضفة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى مسافة أقصاها 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر.

وأرجعت سلطات الاحتلال السبب في أعقاب إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين فلسطينيين خلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية بزعم تسببهم في "أنشطة مختلفة" ضد إسرائيل وتم نقلهم للتحقيق كما صادر الجيش سلاح من نوع "كارلوا" خلال المداهمات. اقرأ أيضاً.. قوات الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين في بحر غزة

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