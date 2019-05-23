سفينتان أميركيتان تعبران مضيق تايوان

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان اليوم الخميس، أن سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية أبحرتا شمالاً نحو مضيق تايوان الاستراتيجي أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة إن تايوان تراقب مرور السفن الأميركية عن كثب، ولم يحدث أمر غير اعتيادي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم إن السفينتين الأميركيتين هما المدمرة يو اس اس بريبلي وناقلة النفط يو اس ان اس والتر اس ديل.

وتعد هذه خامس مرة تقوم فيها سفن أميركية هذا العام بالإبحار عبر المضيق الذي يبلغ اتساعه 180 كيلومتراً، والذي يفصل تايوان عن الصين، حيث تعتبر تايوان هذا العمل دلالة على دعم من واشنطن في ظل التوترات بين تايوان وبكين.

ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب الصين، التي تدور بينها وبين أميركا حرب تجارية.

قال الأسطول الأميركي في المحيط الهادي" مرور السفن عبر مضيق تايوان يظهر التزام أميركا نحو محيط هادي هندي حر ومنفتح".

وكانت البحرية التايوانية قد أجرت أمس الأربعاء، أكبر تدريب بحري بالذخيرة الحية خلال خمسة أعوام على طول الساحل الشرقي لتايوان، وذلك في ظل تزايد أنشطة الجيش الصيني في مناطق حول الجزيرة.

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