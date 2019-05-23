الانتخابات الأوروبية تبدأ اليوم في بريطانيا وهولندا

يتوجه الناخبون الهولنديون والبريطانيون إلى مراكز الاقتراع الخميس لاختيار ممثليهم في البرلمان، في انتخابات ترجح استطلاعات الرأي أن يحقق المشككون في جدوى الوحدة الأوروبي نجاحاً فيها.

وسيصوت أكثر من 400 مليون ناخب في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاختيار 751 نائباً أوروبياً في هذه الانتخابات الأوروبية التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الأحد.

وفي هولندا حيث تفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 05.30 بتوقيت جرينتش، تشير الاستطلاعات إلى تقدم حزب "منتدى الديموقراطية" المشكك في الوحدة الأوروبية وفي النظريات المتعلقة بتبدل المناخ.

أما في بريطانيا، فيبدأ التصويت عند الساعة السادس بتوقيت جرينتش في أجواء تهيمن عليها قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تشغل كل النقاشات السياسية منذ استفتاء يونيو 2016.

وكان يفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس، لكن في غياب دعم من النواب الذين رفضوا ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي أبرمته في نوفمبر الماضي مع المفوضية الأوروبية، اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإرجاء موعد هذا الانسحاب إلى 31 اكتوبر على أبعد حد.

لكن مشروعها تعرض مجددا للهجوم من قبل أغلبيتها والمعارضة وأدى إلى استقالة جديدة مدوية داخل حكومتها، وهي استقالة الوزيرة المكلفة العلاقات مع البرلمان اندريا ليدسوم المعارضة للاتحاد الأوروبي ولاستراتيجية ماي.