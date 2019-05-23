أمير الكويت يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع رئيس وزراء العراق

بحث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الأربعاء، مع عادل عبدالمهدي رئيس مجلس وزراء العراقي العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها وأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللقاء تناول سبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكدت الوكالة أن اللقاء تطرق إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق وتعزيزها وتنميتها والسعي المتواصل للارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أجرى عبدالمهدي، مباحثات مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.

وجرى، خلال اللقاء، بحث ومناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة. وأكد الجانبان أهمية تكاتف الجهود من أجل المحافظة على أمن واستقرار دول المنطقة.