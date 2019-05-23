كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام بدعم الإرهاب لجندي أمريكي سابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة العدل الأميركية أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهاما لجندي سابق بشأن مزاعم التخطيط لتفجير تجمع حاشد في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الشهر الماضي.

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وألقت السلطات القبض على مارك ستيفن دومينغو (26 عاما) من ريسيدا بكاليفورنيا الذي خدم مع الجيش الأمريكي في أفغانستان فيما له صلة بمؤامرة لتفجير تجمع للقوميين البيض الشهر الماضي.

وقالت وزارة العدل إن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة المحلفين وجهت لدومينغو اتهامات بتقديم دعم مادي للإرهابيين ومحاولة استخدام سلاح دمار شامل.