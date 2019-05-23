كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال متعاطف مع حماس في الولايات المتحدة هدد بتفجير برج ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدعي العام الفدرالي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية أن السلطات اعتقلت شاباً أمريكياً في الولاية هدد بتفجير برج ترامب والقنصلية الإسرائيلية في نيويورك.

وعثر المحققون على سلسلة من رسائل التهديد على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها جوناثان جي البالغ 20 عاماً والمتعاطف مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

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ووجهت السلطات إلى جي، الذي يتحدر من حي باسكنغ ريدج الراقي في نيوجيرسي، تهماً عدة منها محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة، إضافة إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة.

وقال المحامي الأمريكي كريغ كاربينيتو في بيان "التهديد الذي يصدر عن متطرفين محليين عنيفين اعتنقوا التطرف بشكل ذاتي لا يزال قائماً".

وأضاف "على الرغم من أن الأمريكيين يعرفون أكثر تنظيم داعش، إلا أننا نتعامل بجدية مع أولئك الذين يرغبون في مساعدة أي منظمة مصنفة إرهابية".