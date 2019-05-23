كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محللون: الحرب مع إيران تكبد الولايات المتحدة خسائر فادحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع محللون أن تتكبد الولايات المتحدة الأمريكية خسائر فادحة في حال بدأت الحرب بينها وبين إيران.

ويقدّر الخبراء خسائر أمريكا الممكنة في بداية الحرب بمئات القتلى والجرحى.

ويبني الخبراء تقديراته على أساس أن الأسلحة الموجودة في حوزة إيران تستطيع ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. لذلك ستخرج غالبية القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط من حيز الوجود في حال ردت إيران على الضربة الأمريكية الأولى، كما أشار إلى ذلك موقع "أفيا برو".

وأكد الخبير العسكري الروسي كونستانتين سيفكوف أن إيران تملك أسلحة قادرة على إلحاق الخسائر الكبيرة في صفوف الأمريكيين.

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ويرى الخبير أن بإمكان القوات المسلحة الإيرانية توجيه الضربات الصاروخية للقوات المعادية وتدمير 10 إلى 15 في المائة من الطائرات الجاثمة في مطارات يمكن أن تستهدفها الضربات الصاروخية الإيرانية.

وينوي البنتاغون إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران، حسب مصادر إعلامية.

وحسب معلومات وكالة AP فإن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم إرسال 10 آلاف عسكري.