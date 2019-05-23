كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في سابقة لم تحدث من قبل.. المدارس الحكومية بالبحرين ترفض أبناء العاملين من الجاليات العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاجأت الجاليات الأجنبية من العاملين في القطاع الخاص بمملكة البحرين هذا العام، برفض إدخال ابناءهم في المدارس الحكومية، وذلك بعد عقود حرصت خلالها الحكومة البحرينية على قبول كل أبناء العاملين فيها بالمدارس الحكومية.

ويأتي هذا القرار دون إعلان صريح من الوزارة، حيث تم إبلاغ أولياء أمور الطلبة والطالبات من قبل الموظفين المعنيين بأنه "قرار داخلي"، لكن لم يتم التصريح به علنا ضمن سياسات الوزارة، والتي المفترض أنها تقبل جميع أبناء العاملين دون استثناء.

وقال "أ أ" محاسب مصري، إنه قدم من المملكة العربية السعودية حيث يعمل في فرع إحدى المؤسسات التجارية الكبرى هناك ليبدأ نشاطه في أفرعها بالبحرين، ولديه طفل في المرحلة الابتدائية وطفلة في الصف الأول الإعدادي، وعندما تقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لإلحاقهم بالدراسة في المدارس الحكومية.

وكما هو الحال في المملكة العربية السعودية، تفاجأ برفض طلبه، كون يعمل في القطاع الخاص، وحاول أكثر من مرة في الوزارة إلا أنه تم إبلاغ بأن القرار صدر داخليا ولم يعلن عنه في الوسائل الرسمية.

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ويواجه المحاسب مشكلة عدم دخول طفليه للمدارس منذ العام الماضي حيث بدأ العمل في البحرين منتصف العام الدراسي الماضي.

وتم رفضه قبول الطفلين بدعوى أنه تأخر على الفصل الدراسي ويجب أن ينتظر لبداية العام الحالي، إلا أنه وعند بداية موعد التقديم للعام الدراسي 2018 - 2019 اصطدم بهذا القرار، ولم يجد لأبنائه فرصة في المدارس الحكومية.

ويقول إن المشكلة التي تواجهه هي عدم قدرة الأطفال على التكيف مع المدارس الخاصة ذات المناهج باللغة الإنجليزية بعكس السعودية، حيث كان الطفلين يدرسان باللغة العربية، وأكد أنهما لن يتمكنا من التكيف مع طبيعة الدراسة رغم أنهما من المتفوقين.

وقال "ع خ"، إن الوزارة لم تضع بديلا حتى وإن كان فرض مصاريف معقولة على الطلبة المرفوضين، على الرغم من أن المدارس الخاصة بالإضافة الى مصاريفها الباهظة، فإن الكثير من الطلاب كانت دراستهم لجميع المواد باللغة العربية ومن ثم من الصعب ان تقبلهم المدارس الخاصة نظرا إلى ضعف مستواهم التحصيلي للغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد ذكرت في تصريح لأحد الصحف المحلية شهر ديسمبر 2018 أن الوزارة "استنادًا إلى دستور مملكة البحرين وقانون التعليم" توفر الخدمات التعليمية المجانية في المدارس الحكومية لجميع أبناء المملكة، إضافةً إلى أبناء الوافدين الذين لآبائهم عقود عمل في القطاع الحكومي، وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني والذين يعاملون معاملة المواطن شريطة الإقامة الدائمة في المملكة.