كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: رئيسة الوزراء البريطانية قد تعلن استقالتها غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر صحفية بريطانية أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، قد تعلن استقالتها من رئاسة الحكومة يوم غد الجمعة.

فبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن رئيسة الوزراء قد تعلن عن استقالتها بعد اجتماعها مع السير غراهام برادي.

وتأمل في الحصول على دعم من نواب البرلمان البريطاني من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث ستعمل على إقناع النواب المعارضين في البرلمان من أجل "البريكست".

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وكان من أهم تصاريح ماي هي وضع تاريخ محدد من أجل التصويت في البرلمان على مسألة إجراء استفتاء ثان وسيناريوهات العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

يذكر بأن زعيمة مجلس العموم البريطاني، أندريا ليدز، استقال مساء أمس الأربعاء 22 مايو، بسبب خلافات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.