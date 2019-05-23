كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الطاهر لــ "الخليج 365": قرار البرلمان اليمني بعدم التعامل مع " مارتن غريفيث" بسبب خروجه من سياق مهامه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الباحث السياسي محمود الطاهر على قرار البرلمان اليمني بعدم التعامل مع المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" إلى حين التزامه بعدم مخالفة قرارات مجلس الأمن بشان اليمن.

وقال الطاهر في تصريحات صحفية لــ " الخليج 365": يعول الآن اليمنيين على مجلس النواب كونه من يمثلهم، وهو الناطق باسمهن، وتوجيهه الحكومة بعدم التعامل مع مارتن غريفيث.

وأضاف في تصريحاته لــ "الخليج 365"، يأتي ذلك من منطلق وطني مسؤول وذلك مطالب كافة اليمنيين،كون مارتن غريفيث خرج من سياق مهامه الأصلية التي يجب أن تكون اقناع المليشيات الحوثية بتنفيذ القرارات الأممية، لكنه خرج عن ذلك ويسعى لانتزاع شرعية دولية لسيطرة مليشيات طهران على اليمن.

وتابع: كان لابد أن يتدخل البرلمان اليمني بعد أن وجد الحكومة اليمنية تتماهى عن خطورة غريفيث وهي السبب التي جعلت المبعوث الدولي يمارس ضغوط كبيرة على الحكومة اليمنية لتتنازل عن حق وطني لتمكين ايران ومليشياتها من الحكومة اليمنية والشعب اليمني.