الاحتلال يهدم منزلا ويعتقل 10 فلسطينيين بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 10 فلسطينيين، فيما هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في منطقة خلايا اللوز بمحافظة بيت لحم.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 10 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة حيازة وسائل قتالية وأسلحة والضلوع في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية المزرعة الشرقية، واعتقلت خمسة شبان، فيما اندلعت مواجهات مع شبان، كما وزعت قوات الاحتلال منشورات حذرت فيها الأهالي من التعامل أو التواصل مع مقاومين، فيما صادر جيش الاحتلال مركبة أحد المواطنين.

ووفقا لشهود عيان، فإن دوريات عسكرية وناقلات جنود اقتحمت القرية خلال ساعات الصباح، وتصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة وأغلقوا طرقات القرية.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان وهم: الشقيقان فايز غصوب سعد، ومحمد غصوب سعد، ومصعب بسام ريان، وأشرف وديع سعد، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غربا واعتقلت الشاب أسيد أبو عادي عقب مداهمة منزل أسرته.

أما في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عوريف، واعتقلت الأسير المحرر أسيد شحادة، والشاب نور الصفدي، بعد مداهمة منزليهما.

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وفي شمال الضفة الغربية، أصيب شابا بالرصاص المطاطي واعتقل 3 آخرين، فجر اليوم الخميس، خلال مداهمة قوات الاحتلال بلدة قفين قضاء طولكرم.

وأفاد مواطنون، باعتقال قوات الاحتلال لثلاثة مواطنين، وهم: محمد عادل إبراهيم طعمة، وخليل موفق طعمة، وأيمن مرعي.

وأطلقت قوات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، باتجاه عشرات الشبان إثر مواجهات اندلعت في البلدة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وفتى بعيار مطاطي تم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج.

بينما في محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وصادرت قطعة سلاح محلية الصنع من نوع "كارلو" في بيت أمر.

وإلى جانب المداهمات والاعتقالات، واصل جيش الاحتلال التضييق على الفلسطينيين بالهدم بحجة البناء دون تراخيص، حيث هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الخميس، منزلا قيد الإنشاء في منطقة خلايا اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بهدم جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء مكون من طابقين، يعود لمواطن من قرية صور باهر في القدس، وذلك بحجة عدم الترخيص.