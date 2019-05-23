5 إصابات بانقلاب سيارة على شارع 6

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة خصوصية على شارع 6 بين مفرق "هتشبي" ومفرق "يوكنعام" بينهم طفل (عامان) وشاب (20 عاما) حالتهما خطيرة و3 مصابين حالتهم متوسطة، صباح اليوم الخميس.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين وجرى نقلهم إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

وجاء في بيان أصدره عن المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ: "عملت طاقم إطفاء وإنقاذ من محطة حيفا على معالجة حادث طرق وقع صباح اليوم، الخميس، على شارع رقم 70 لاتجاه الجنوب، بين مفرق 'هعماكيم' لاتجاه أنفاق شارع 6. وتبيّن أن الحادث وقع بين شاحنة محمّلة بمادة الكلور وبين سيارة خصوصية".

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وأضاف أنه "نتيجة للحادث، انقلبت السيارة الخصوصية، حيث عمل رجال الإطفاء على إغلاق فتحات الوقود من السيارة إضافة إلى التأكد من عدم تسرّب مواد من الشاحنة". وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن 120 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم. وبلغ عدد الضحايا العرب الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام 35 شخصا من بين عدد الضحايا الإجمالي، وفقا للمعطيات التي نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد.