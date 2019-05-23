انت الان تتابع تفاصيل خبر ثغرة غامضة سيستخدمها ترامب في بيع قنابل للسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 09:50 صباحاً - كشف سيناتور أمريكي عن اعتزام إدارة الرئيس دونالد ترامب، استخدام ثغرة قانونية بالإضافة إلى تصاعد التوترات مع إيران لبيع القنابل للسعودية، على الرغم من أن إيقاف الكونجرس هذه المبيعات لعدة أشهر بسبب المخاوف من مقتل مدنيين في حرب اليمن.

وقال السناتور الأمريكي كريس ميرفي، في سلسلة تغريدات له بـ"تويتر" أمس الأربعاء، إنه "تنامى إلى مسامعي أن ترامب قد يستخدم ثغرة غامضة في قانون الحد من مبيعات الأسلحة لتدشين عملية بيع قنابل إلى المملكة العربية السعودية (تلك التي تلقيها على اليمن) بطريقة لا تسمح للكونجرس بالاعتراض. قد يحدث ذلك هذا الأسبوع".

ولم يتضح بعد ما المعدات التي ستباع إلى السعودية أو متى قد تمضي العمليات قدماً.

وقال مساعدون في الكونجرس إن هناك بنوداً في قانون الحد من مبيعات من الأسلحة، الذي يضع قواعد معاملات الأسلحة الدولية، تسمح للرئيس الأمريكي بالموافقة على البيع دون الرجوع للكونجرس في حالة الطوارئ الوطنية.

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وأضافوا أنه في هذه الحالة، سيتحدث الرئيس الجمهوري عن التوترات المتزايدة مع إيران كسبب لتقديم المزيد من المعدات العسكرية للسعودية، التي يعتبرها شريكاً مهماً لواشنطن في المنطقة. ووصف ترامب مبيعات الأسلحة للسعوديين بأنها وسيلة لخلق وظائف للأمريكيين، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ومع ذلك، فإن أي خطة من هذا القبيل ستواجه مقاومة في الكونجرس، من الجمهوريين ومن ديمقراطيين مثل ميرفي، بل وحتى في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.

وصوتت مجموعة من الجمهوريين مؤخراً مع الديمقراطيين، في محاولة للتغلب على حق النقض الذي استخدمه ترامب في قرار كان سينهي دعم الولايات المتحدة للتحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب المدمرة في اليمن.

ووافق الكونغرس الأمريكي، مطلع أبريل الماضي، على قرار يوقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويمثل هذا التصويت سابقة تاريخية في الولايات المتحدة كونها المرة الأولى التي يحد فيها الكونغرس صلاحيات الرئيس في ما يتعلق بالحروب في الخارج.