انت الان تتابع تفاصيل خبر أنباء عن استقالة رئيس لجنة الأمن والدفاع بالانتقالي السوداني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 09:50 صباحاً - تناقلت وسائل إعلام مختلفة، اليوم الخميس، معلومات تتحدث عن استقالة عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان.

وتحدثت الأنباء، عن استقالة الفريق مصطفى محمد مصطفى، مدير الاستخبارات العسكرية السابق ورئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري السوداني حالياً، من منصبه.

ولم تؤكد حتى اللحظة وسائل إعلام رسمية، أو المجلس العسكري الانتقالي تلك الأنباء.

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وسبق أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أواخر أبريل الماضي، قبوله استقالة 3 من أعضائه، وهُم الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي.

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السُّلطة إلى مدنيين.

ويعبِّر محتجون عن قلقهم من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث بدول أخرى، في إشارة إلى مصر التي شهدت سيناريو مشابهاً عام 2013.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمَر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.