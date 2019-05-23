شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقلص منطقة الصيد في بحر غزة والان مع التفاصيل

قلص الجيش الإسرائيلي منطقة الصيد في بحر غزة إلى 10 أميال بحرية من 15 ميلاً، رداً على العنف على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل.

وأعلن مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية الخطوة مساء أمس الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من توسيعها إلى 15 ميلاً بحرياً في إيماءة للفلسطينيين، حسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وتأتي خطوة التقليص في إطار جهود تهدف إلى ضمان الهدوء على طول حدود غزة مع إسرائيل، لكن الفلسطينيين أطلقوا أمس من غزة بالونات حارقة أشعلت نحو 11 حريقاً في جنوب إسرائيل.

يشار إلى أن توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلاً في بحر غزة كان من بين بنود التفاهمات مع إسرائيل برعاية مصرية، والتي أدت إلى وقف القصف المتبادل بين فصائل فلسطينية وإسرائيل في مطلع الشهر الجاري.