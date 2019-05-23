شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينيون يقاطعون المؤتمر الاقتصادي في المنامة والان مع التفاصيل

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مساء الأربعاء، رسمياً مقاطعة مؤتمر اقتصادي أمريكي مخصص لبحث دعم الفلسطينيين، سيعقد في البحرين في يونيو (حزيران) المقبل.

وقال عريقات في بيان، إن "منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تفوض أحداً للحديث باسمها، ولا نريد أن نزايد على أحد أو ننتقص من مصالح أحد".

وأضاف عريقات "لكن على ضوء قرارات الإدارة الأمريكية، قررنا عدم المشاركة في المؤتمر الذي اقترحت الإدارة الأمريكية عقده في المنامة بأي شكل من الأشكال".

وأكد عريقات، أن "من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلاً بموقف الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل والحركات الفلسطينية كافة، والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص".

Advertisements

وأعرب عريقات عن شكره العميق لموقف الإجماع الدولي في مجلس الأمن، الذي عارض مواقف الإدارة الأمريكية من محاولات إسقاط حل الدولتين على حدود 1967، وقضايا القدس، واللاجئين، والاستيطان، والحدود.

ونفى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أ الإثنين الماضي، التشاور مع الفلسطينيين حول ورشة ستعقدها الولايات المتحدة الأمريكية بالبحرين في الشهر المقبل، لبحث الاستثمار الدولي في الأراضي الفلسطينية.

وأعلن في واشنطن والمنامة، الأحد الماضي، أن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" سيُطلق الشهر المقبل.

وجاء في بيان مشترك أن البحرين ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة مسؤولين سياسيين، ورجال أعمال، في 25 و26 يونيو (حزيران) المقبل.

يشار إلى أن الفلسطينيين أوقفوا اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ اعترافها في ديسمبر(كانون الأول) 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويطالبون منذ ذلك الوقت بآلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل.