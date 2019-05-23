شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات باليمن والان مع التفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بيانًا حول الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الخميس، في عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:-

عدن (العظمى 33° - الصغرى 22°)

صنعاء (العظمى 25° - الصغرى 13°)

تعز (العظمى 30° - الصغرى 17°)

المكلا (العظمى 32° - الصغرى 26°)

الحديدة (العظمى 34° - الصغرى 27°)

سيئون (العظمى 38° - الصغرى 22°)

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سقطرى (العظمى 34° - الصغرى 27°)

ذمار (العظمى 23° - الصغرى 10°)

الجوف (العظمى 36° - الصغرى 20°)

إب (العظمى 25° - الصغرى 14°)

الغيظة (العظمى 35° - الصغرى 27°)

مأرب (العظمى 34° - الصغرى 19°)

صعدة (العظمى 28° - الصغرى 14°)

المحويت (العظمى 23° - الصغرى 15°)

عمران (العظمى 24° - الصغرى 13°)