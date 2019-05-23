شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في شدا الحدودية والان مع التفاصيل

قصفت القوات السعودية، اليوم الخميس، أيار 23، 2019 مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي منذ العام 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في شدا الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.