اخبار العالم

الهلال الأحمر الإماراتي يطلق مشروع كسوة العيد لأسر الشهداء في محافظة أبيـن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يطلق مشروع كسوة العيد لأسر الشهداء في محافظة أبيـن والان مع التفاصيل

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع كسوة العيد لأسر الشهداء في محافظة أبين وذلك في إطار الأعمال الإنسانية التي تمولها دولة الإمارات الشقيقة في المحافظات المحررة.

 وتضمن المشروع استهداف 7 مديريات في المحافظة من خلال توزيع الكسوة على أهالي أكثر من 1000 شهيد في تلك المديريات التي تعرضت للحرب مع مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية.

 ويأتي المشروع ضمن برنامج الاستجابة العادل الذي استقبلته هيئة الهلال الأحمر في المحافظات المحررة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الإماراتي يطلق مشروع كسوة العيد لأسر الشهداء في محافظة أبيـن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا