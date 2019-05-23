شكرا لقرائتكم خبر عن شرطتا أبوظبي ودبي تنقذان سائقاً تعطل مثبت سرعة سيارته والان مع التفاصيل

أنقذت شرطة أبوظبي حياة شخص فقد السيطرة على قيادة مركبته على شارع الشيخ مكتوم بن راشد في منطقة الرحبة باتجاه دبي نتيجة لعطل في مثبت السرعة، عند معدل 130 كيلو متر في الساعة.

وأوضح مدير إدارة المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية العقيد محمد سالم الشحي، وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي عبر إنستغرام اليوم الخميس، أنه فور تلقي البلاغ من مركز العمليات بشرطة أبوظبي، تم التنسيق مع شرطة دبي في إطار تفعيل مبادرات مجلس الريادة الأمني والتعاون المشترك بين الجهتين لتأمين خط سير المركبة، والتواصل مع السائق وتزويده بتعليمات السلامة، وربط حزام الأمان، وإستخدام االإشارات الأربع.

وأشار مدير فرع الضبط المروري بمرور الرحبة النقيب عيسى الغفلي، إلى أنه تم التواصل مع قائد المركبة لتهدئته، وتقديم عدة حلول للسيطرة على مركبته، إلا أن جميعها باءت بالفشل، وعليه قامت إحدى الدوريات بالسير أمامه وبنفس السرعة، والطلب من سائق المركبة صدم الدورية التي تسير أمامه بشكل صدمات خفيفة، حتى نجحت محاولة تعطيل مثبت السرعة، وإيقاف المركبة خارج الطريق وتم تقديم المساعدة اللازمة له.