العسكري السوداني يلغي تجميد التنظيمات المهنية

أصدر المجلس العسكري في السودان، الأربعاء، قراراً بإلغاء تجميد التنظيمات المهنية. وشمل القرار النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية "سونا". وجُمدت التنظيمات المهنية من قبل المجلس العسكري، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، في 11 أبريل (نيسان) الماضي.

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