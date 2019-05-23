صحيفة كورية جنوبية: واشنطن طلبت من سيئول مرارا دعم حملتها ضد "هواوي"

كشفت صحيفة "تشوسون إيلبو" الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن "​واشنطن​ طالبت سيئول مرارا وتكرارا بدعم حملتها التي تشنها ضد شركة Huawei الصينية للهواتف"، مشيرةً إلى أن "​الولايات المتحدة​ مستمرة في إبلاغ ​وزارة الخارجية​ الكورية الجنوبية بأن استخدام منتجات Huawei الإلكترونية قد يؤدي لمشاكل أمنية".

ولفتت إلى أن "ممثل ​الخارجية الأميركية​ التقى مؤخرا مسؤولا في ​وزارة خارجية​ ​كوريا الجنوبية​ وأثناء الحوار، أشار الجانب الأميركي إلى أن شركة LG Uplus لتشغيل الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية، تستخدم أجهزة تصنعها Huawei، وبالتالي يجب أن تكون خدمات مشغل ​الهاتف المحمول​ محدودة "في مناطق مهمة" داخل كوريا على وجه الخصوص، حيث توجد منشآت عسكرية أميركية".