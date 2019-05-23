كشفت صحيفة "تشوسون إيلبو" الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن "واشنطن طالبت سيئول مرارا وتكرارا بدعم حملتها التي تشنها ضد شركة Huawei الصينية للهواتف"، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة مستمرة في إبلاغ وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن استخدام منتجات Huawei الإلكترونية قد يؤدي لمشاكل أمنية".
ولفتت إلى أن "ممثل الخارجية الأميركية التقى مؤخرا مسؤولا في وزارة خارجية كوريا الجنوبية وأثناء الحوار، أشار الجانب الأميركي إلى أن شركة LG Uplus لتشغيل الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية، تستخدم أجهزة تصنعها Huawei، وبالتالي يجب أن تكون خدمات مشغل الهاتف المحمول محدودة "في مناطق مهمة" داخل كوريا على وجه الخصوص، حيث توجد منشآت عسكرية أميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة كورية جنوبية: واشنطن طلبت من سيئول مرارا دعم حملتها ضد "هواوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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