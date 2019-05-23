مسؤول تركي: أنقرة توقفت بالكامل منذ مطلع أيار عن استيراد النفط الإيراني

أعلن مسؤول تركي رفيع لوكالة "فرانس برس" أن "​تركيا​ توقفت بالكامل منذ مطلع أيار الحالي عن استيراد ​النفط​ ال​إيران​ي، التزاما منها ب​العقوبات الأميركية​ على ​طهران​"، مشيراً إلى أنه "بصفتنا حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، فإننا نحترم العقوبات".

وكانت ​الولايات المتحدة​ قد منحت ​الصين​ و​اليونان​ و​الهند​ و​إيطاليا​ و​اليابان​ و​كوريا الجنوبية​ و​تايوان​ وتركيا، إعفاءات لمدة ستة أشهر من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران انقضت في 2 أيار.