مسؤول تركي: أنقرة توقفت بالكامل منذ مطلع أيار عن استيراد النفط الإيراني

أعلن مسؤول تركي رفيع لوكالة "فرانس برس" أن "تركيا توقفت بالكامل منذ مطلع أيار الحالي عن استيراد النفط الإيراني، التزاما منها بالعقوبات الأميركية على طهران"، مشيراً إلى أنه "بصفتنا حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، فإننا نحترم العقوبات".
وكانت الولايات المتحدة قد منحت الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، إعفاءات لمدة ستة أشهر من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران انقضت في 2 أيار.
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