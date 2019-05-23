فتح مراكز الاقتراع في هولندا للانتخابات الأوروبية

فتحت ​مراكز الاقتراع​ أبوابها أمام الناخبين في ​هولندا​ لاختيار ممثليهم في ​البرلمان الأوروبي​ في عملية اقتراع تستمر أربعة أيام في ​الاتحاد الأوروبي​. وهولندا و​بريطانيا​ هما أول دولتين في الاتحاد البالغ عدد اعضائه 28 دولة، تبدآن التصويت الذي تأمل الأحزاب الشعبوية أن تحقق تقدما فيه.

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