روحاني: الاعداء يستهدفون الشريان الاقتصادي للبلاد

ندد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ بـ"مخططات الاعداء للنيل من الشريان الاقتصادي للبلاد عبر استهداف العلاقات المصرفية وتصدير ​النفط​"، مشيراً إلى أن "الاعداء يتآمرون منذ 40 عاما بهدف اعاقة حيازة ايران على القوة والتنمية لكن مخططاتهم آلت الى الفشل".

ولفت إلى أن "الحكةومة الايرانية بذلت جهودها لنيل البلاد مآربها إلا أن الشعب والتاريخ لهما الكلمة الفصل لان بعض الامور تتطلب الوقت لاصدار الحكم عليها"، مشيراً إلى أن "الظروف الجارية لم تكن تماثلها أيا من تاريخ الثورة لاسيما وإن الاعداء يبذلون قصارى جهودهم لاستهداف الشريان الاقتصادي للبلاد المتمثل بتصدير النفط ووضع العقبات المصرفية".