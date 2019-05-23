مسؤولة مغربية تعرب عن رغبة بلادها في تقوية العلاقات مع تركيا

أعربت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الحكومية المغربية لطيفة أخرباش عن "رغبة المغرب في تقوية علاقاتها مع تركيا، في مجال هيئات تقنين الاتصال السمعي البصري"، داعيةً إلى "خلق فضاء دينامي لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، خصوصا أنهما ينخرطان أيضا في الشبكة المتوسطية لهيئات التقنين".
وأشادت بـ"جودة العلاقات التي تجمع الهيئة، بالمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، خاصة من خلال عملهما داخل منتدى هيئات تقنين الاتصال السمعي البصري للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".
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