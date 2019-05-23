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مسؤولة مغربية تعرب عن رغبة بلادها في تقوية العلاقات مع تركيا

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أعربت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الحكومية ​المغرب​ية لطيفة أخرباش عن "رغبة المغرب في تقوية علاقاتها مع ​تركيا​، في مجال هيئات تقنين الاتصال السمعي البصري"، داعيةً إلى "خلق فضاء دينامي لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، خصوصا أنهما ينخرطان أيضا في الشبكة المتوسطية لهيئات التقنين".

وأشادت بـ"جودة العلاقات التي تجمع الهيئة، بالمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، خاصة من خلال عملهما داخل منتدى هيئات تقنين الاتصال السمعي البصري للدول الأعضاء ب​منظمة التعاون الإسلامي​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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