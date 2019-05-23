أرسلان: ثمّة استسهال لفرض الضرائب على الناس بدلاً من استئصال الفساد

أشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​، في تصريح عبر وسائل التواص الاجتماعي إلى أنّه"من خلال ما تردّد إلى مسامعنا بالأمس حول جلسات ​الحكومة​ المتكرّرة لمناقشة ​الموازنة​ العامة للدولة نرى بأن هنالك استسهال لمبدأ فرض الضرائب على الناس بدلاً من مقاربة استئصال ​الفساد​ المستشري في الدولة وعلى سبيل المثال لا الحصر: الهروب من توحيد فاتورة شراء الدواء، الهروب من تنفيذ قانون النقد والتسليف، الهروب من توحيد الصناديق، الهروب من تعديل الميزان التجاري في البلد لصالح ​الزراعة​ و​الصناعة​ المحلية، الهروب من الإصلاح الجذري في ​التعليم الرسمي​ وتعويضاته، الهروب من المس بالجمعيات والمؤسسات التي تقبض الملايين ومنها الوهمية والهروب من اخضاع 92 مؤسسة عامة للتفتيش المركزي".

وأضاف: "كما يقول المثل الشعبي "السّمكة بتطلع ريحتها من رأسها" اذا ما استمرينا على هذا النحو نكون ما زلنا مستمرين بنفس السياسات المالية المتعاقبة ومن دون آفاق جدية للإصلاح".