أرسلان: ثمّة استسهال لفرض الضرائب على الناس بدلاً من استئصال الفساد

أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، في تصريح عبر وسائل التواص الاجتماعي إلى أنّه"من خلال ما تردّد إلى مسامعنا بالأمس حول جلسات الحكومة المتكرّرة لمناقشة الموازنة العامة للدولة نرى بأن هنالك استسهال لمبدأ فرض الضرائب على الناس بدلاً من مقاربة استئصال الفساد المستشري في الدولة وعلى سبيل المثال لا الحصر: الهروب من توحيد فاتورة شراء الدواء، الهروب من تنفيذ قانون النقد والتسليف، الهروب من توحيد الصناديق، الهروب من تعديل الميزان التجاري في البلد لصالح الزراعة والصناعة المحلية، الهروب من الإصلاح الجذري في التعليم الرسمي وتعويضاته، الهروب من المس بالجمعيات والمؤسسات التي تقبض الملايين ومنها الوهمية والهروب من اخضاع 92 مؤسسة عامة للتفتيش المركزي".
وأضاف: "كما يقول المثل الشعبي "السّمكة بتطلع ريحتها من رأسها" اذا ما استمرينا على هذا النحو نكون ما زلنا مستمرين بنفس السياسات المالية المتعاقبة ومن دون آفاق جدية للإصلاح".
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