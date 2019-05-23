نجم: منح رخص الزجاج الداكن والسلاح تخضع لشروط وضوابط لا يمكن تجاوزها

علق عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​، على موافقة ​الحكومة​ في مشروع ​الموازنة​ على حصول المواطن على رخصة زجاج قاتم لسيارته وحاجب للرؤية، مقابل رسم مالي قدره مليون ليرة لبنانية ومنح رخصة حمل سلاح فردي مقابل رسم مالي 250 ألف ليرة، مقللا من تداعيات هذا الموضوع، وأعلن أن "هذه الرخص تخضع لضوابط معينة وليست متاحة لأي كان".

وأكد نجم في حديث صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "إقرار هذا البند في ​مجلس الوزراء​ لا يعني تمريره في ​مجلس النواب​، أو سيتم إدخال تعديلات عليه ترفع نسبة الرسوم بشكل كبير"، مشددا على أن "منح رخص الزجاج الداكن تخضع لشروط محددة تحدثت عنها وزير الداخلية ​ريا الحسن​"، مشيراً إلى أن "​رخص السلاح​ تخضع لشروط وضوابط لا يمكن تجاوزها، بحيث تُعطى لضرورات أمنية، أي لمرافقي الشخصيات السياسية والأمنية والمرجعيات الدينية، ولأصحاب المؤسسات المالية، وألا يصبح البلد مخزناً للسلاح".