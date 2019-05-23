الطبش: بعد اقرار الموازنة سيطلق الحريري باب الإصلاحات بمختلف الميادين

أشارت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​رولا الطبش جارودي​ إلى اننا "نريد موازنة سيادية تخفض العجز وتكون رسالة إلى المجتمع الدولي بأن لبنان ملتزم ب​مؤتمر سيدر​"، مؤكدة ان "على الفرقاء السياسيين تحمل مسؤولياتهم ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يأخذ الامور بروية وحكمة من أجل مصلحة البلد ويجب الإلتزام بالبيان الوزاري".

وفي حديث تلفزيوني أوضحت الطبش أنه "بعد اقرار الموازنة سيطلق الحريري باب الإصلاحات في مختلف الميادين"، مؤكدة ان "المايسترو الاساسي للموازنة هو رئيس مجلس الوزراء وكل الاقتراحات التي تصب في مصلحة البلد لا مانع منها".

ولفتت الى ان "وزارة الشؤون الاجتماعية تعنى باصحاب الدخل المحدود والفقراء واذا خفضنا موازنتها سنكون امام كارثة اجتماعية"، مشيرة الى انه "بحسب اطلاعي على بنود الموازنة لا يوجد مس بجيوب الفقراء ومن السابق لاوانه الحكم على الموازنة قبل احالتها الى مجلس النواب".

ورأت الطبش أن "اهم مطلب في الموازنة هو ضبط التهرب الجمركي ولذلك طلبنا "سكانر" ولا احد فوق القانون في هذا المجال"، معتبرة ان "هناك تحليلات لبث السلبية وهذا أمر غير مسموح وزيارة الحريري الى بعبدا هي من باب التشاور مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​".