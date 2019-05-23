عبد الله: كان من الأفصل فرض ضرائب على الدخان والمشروبات الروحية

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "كان من الأفضل والاجدى، فرض ضرائب على الدخان و​المشروبات الروحية​، لتغذية الحاجات المتزايدة ل​وزارة الصحة العامة​، وهذا ما كنت قد ناقشته مع معالي وزير الصحة العامة، وليس فقط على النرجيلة بالطريقة التي وضعت فيها، ولكن يبدو كان الخوف من التهريب في ظل عجزنا عن ضبط الحدود".

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