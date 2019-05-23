سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "كيف يمكن ان نأتي بمستثمرين واستثمارات الى لبنان اذا كان خط الهاتف وساعة ​الكهرباء​ ووصلة المياه من سابع المستحيلات؟"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حبيش: كيف يمكن ان نأتي باستثمارات اذا كان خط الهاتف وساعة الكهرباء ووصلة المياه من سابع المستحيلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.