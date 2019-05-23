الجامعة اللبنانية الثقافية: مرة جديدة يدفع الشباب اللبناني ضريبة الموت الموجعة على دروب الإغتراب

اشارت ​الجامعة اللبنانية الثقافية​ في العالم الى انه "مرة جديدة يدفع ​الشباب اللبناني​ ضريبة الموت الموجعة على دروب الإغتراب". اضافت الجامعة الثقافية في بيان ان "أربعة شباب بعمر الورود يقضون بحادث سير مروع في ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية وهم الذين تذوقوا مرارة الغربة سعياً وراء طلب العلم لخدمة لبنان .إننا إذ ننعي الى لبنان المقيم و المغترب خيرة شبابه: حسين علي صالح ، حسين ياسر صعب، حسين احمد غشام ، حسين موسى ايوب، نتقدم من ذويهم و أهالي ​بلدة يارون​ الجنوبية بأحر التعازي".

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