مصادر للاخبار: هناك امكانية لرفض باسيل الموازنة بصيغتها الحالية

اشارت "​الاخبار​" الى "إصرار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ على مناقشة كل ما ورد في التقرير الذي قدمه في ​مجلس الوزراء​ حول ​الموازنة​، علماً أنه سيكون له كلمة اليوم، يتناول فيها ملف الموازنة، بعد اجتماع استثنائي يعقده تكتل "​لبنان القوي​".

لمّحت مصادر في تكتل "لبنان القوي" لـ"الأخبار" إلى إمكان إعلان باسيل رفضه إقرار الموازنة بصيغتها الحالية، وضرورة إعادة النظر بها، مهما كان الوقت الذي ستحتاج إليه. ويرفض باسيل التلويح بسيف الوقت، معتبراً أن إقرار موازنة تتضمّن رؤية اقتصادية يستحق تأجيل بتّ الموازنة أياماً قليلة.

في المقابل، يقول "معارِضو" باسيل في مجلس الوزراء إنه "يحتجز الموازنة لأهداف لا صلة لها بالرؤية الاقتصادية، بل لأهداف تتصل برغبته في الظهور بمظهر الممسك بقرار الحكومة".

في المقابل، لوّح رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، مع نهاية جلسة أمس، بإمكان اللجوء إلى التصويت على الموازنة، إذا استمر الخلاف بين الوزير ​علي حسن خليل​ وباسيل. ويمسك الأخير بورقة الثلث المعطِّل، لأن الموازنة تُقَرّ بالثلثين.