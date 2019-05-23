اعتبر قائد الدرك السابق، العميد صلاح جبران، ان "الهدف من التعذيب في مراكز التوقيف، نزع الاعترافات كوسيلة اثبات الاتهامات الموجهة الى الموقوف، فضلا عن السياسة المتبعة في بعض الاحيان بهدف فرض الرهبة على المجرمين،" لافتا الى ان "كان من المفترض ان تنتقل ادارة السجون من قوى الامن الداخلي الى وزارة العدل، وهذا لم يحصل حتى اليوم، في حين ان السجين الذي يخضع للتعذيب يخرج حاقدا على الدولة والاجهزة الامنية ويتملكه الشعور بالانتقام".
ولفت العميد جبران في حديث اذاعي، الى ان " الصليب الاحمر الدولي لديه الصلاحية بزيارة السجون وهو يقوم بها ويضع تقارير دورية يرفعها الى مرجعيته التي تحوّل التقرير الى الاجهزة المعنية في الدولة في حال كان هناك مخالفات لحقوق الانسان،" مؤكدا ان "معظم الذين يتعرضون للتعذيب، هم الموقوفون في جرائم المخدرات والارهاب وليس في الجرائم العادية"، وطالب "بالشفافية من قبل الاجهزة الامنية"، في هذا السياق.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح جبران: الموقوف الذي يخضع للتعذيب يخرج حاقدا على الدولة ويتملكه الشعور بالانتقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.