شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"صحة البرلمان" يطالب بتطوير الوحدات الصحية فى القرى والعزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب حاتم عبد الحميد، بالاهتمام بمنظومة الصحة فى الموازنة العامة الجديدة، وتشديد الرقابة على الوحدات الصحية فى القرى، لافتًا إلى أن الكثير منها مغلق والبعض الأخر مقتصر العمل فيها على تقديم إسعافات أولية فقط.



وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المنظومة تشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية ولابد من ترجمة هذا الاهتمام من قبل التنفيذيين على أرض الواقع، وذلك من خلال عمل حصر شامل لكافة الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية والوقوف على الأجهزة والمعدات الطاقة البشرية، على أن يكون هذا الحصر بمثابة قاعدة بيانات متكاملة للوقوف على أماكن العجز والخلل ووضعها فى الاعتبار فى الموازنة العامة الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، أن هناك وحدات صحية فى قرى لا يوجد بها طاقم عمل ويتواجد بها الطبيب ساعتين او ثلاثة على الأكثر على مدار اليوم بالكامل، فى حين أن هذه القرى نائية وهناك مشقة فى تلقى العلاج، ولهذا لابد من عمل قاعدة بيانات بالمستفيدين بالخدمة الصحية من كل وحدة وتطويرها بناء على هذا الأمر، وتوفير كافة الاحتياجات على أن تكون الأولوية لتوفير الأجهزة والمعدات والطاقة البشرية أولاً.